Preoccupazione crescente in Toscana | stili alimentari irregolari tra i giovani e aumento dei casi di obesità infantile

La Toscana si sveglia con una crescente preoccupazione sui giovani. Sempre più ragazzi adottano stili alimentari irregolari e si registra un aumento dei casi di obesità infantile. Le autorità e i genitori cercano soluzioni, mentre i medici avvertono che il problema rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Tra i giovani della Toscana si registra un allarme crescente legato ai comportamenti alimentari e alla salute fisica in divenire. Un’indagine condotta dalle autorità sanitarie regionali ha evidenziato un trend preoccupante: uno stile alimentare irregolare e spesso poco equilibrato si è consolidato tra adolescenti e giovani adulti, con conseguenze dirette sull’incidenza dell’obesità infantile. I dati, raccolti in diversi centri di screening scolastici e in collaborazione con pediatri e nutrizionisti locali, mostrano un aumento significativo dei casi di sovrappeso e obesità in età scolastica, soprattutto tra i 6 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Marlia, nel comune di Capannori (Lucca), è stato inaugurato il primo ambulatorio Asl dedicato all’obesità infantile.

