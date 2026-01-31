Preciouse metallo in flessione | argento e oro registrano forti perdite sul mercato internazionale

L’oro e l’argento stanno vivendo un momento difficile sui mercati globali. Nell’ultima settimana, l’argento ha perso il 31% del suo valore, mentre l’oro ha registrato un calo del 10%. La domanda di questi metalli preziosi si è ridotta bruscamente, facendo crollare i prezzi e alimentando preoccupazioni tra gli investitori. La situazione resta molto volatile e nessuno si aspetta una ripresa a breve termine.

L'oro e l'argento si trovano al centro di una violenta flessione sui mercati internazionali, con l'argento che ha perso il 31% del proprio valore in pochi giorni, mentre l'oro ha registrato un calo del 10%. I dati emergono da un'analisi delle principali piazze finanziarie globali, dove le dinamiche di domanda e offerta si sono invertite in modo repentino. Il crollo è stato innescato da una combinazione di fattori macroeconomici, tra cui un rafforzamento del dollaro statunitense, l'aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve e una riduzione della domanda da parte degli investitori istituzionali.

