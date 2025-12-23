Studenti e istituzioni in visita al cantiere del polo scolastico

Studenti e rappresentanti delle istituzioni hanno visitato il cantiere del nuovo Polo scolastico in via Valdaso. L'incontro ha permesso di approfondire lo stato dei lavori e di favorire un confronto tra il settore educativo, le autorità locali e il mondo del lavoro, evidenziando l'importanza di investimenti per lo sviluppo del territorio.

Il cantiere del Polo scolastico in via Valdaso è stato protagonista di incontro tra scuola, istituzioni e mondo del lavoro. Il cantiere è stato infatti raggiunto in visita dagli studenti dell'Istituto Tecnico Carducci-Galilei di Fermo, come iniziativa inserita nel percorso di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) che ha coinvolto i ragazzi dell'indirizzo Geometri, accompagnati dalla professoressa Maria Paola Puggioni. Ad accogliere la delegazione scolastica il personale dell'impresa appaltatrice 'Ant 2 Srl' (con sede a Pollenza) insieme al direttore tecnico del cantiere, Riccardo Strappa, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e le principali caratteristiche dell'intervento.

