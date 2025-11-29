E' una promessa della Pop-art giovane riminese porta Duffy Duck in finale al premio Artista d' Europa
Nicole Paganelli, giovane e promettente artista riminese della Pop Art, è stata ufficialmente selezionata per partecipare al premio internazionale di Arte Contemporanea - Artista d’Europa 2025. L'evento, promosso dall'associazione di Promozione Sociale PitturiAmo, è riconosciuto come una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi l'articolo - Elena Givonetti, giovane promessa dell’enduro, sul podio regionale a Cavaglià - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, Nicole Paganelli porta a Venezia la Pop Art sostenibile con “Duffy Duck Reloaded” - Nicole Paganelli, giovane e promettente artista romagnola, precisamente di Rimini, esponente della Pop Art, è stata ufficialmente selezionata per ... Secondo corriereromagna.it
«Chimera», nuovo album per la giovane promessa del pop soul Roberta Gentile - È disponibile da venerdì 29 novembre “Chimera”, il nuovo album di Roberta Gentile, giovane promessa della scena pop soul internazionale, anticipato dai singoli “Krav Maga” e “Chimera” Il nuovo album ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it