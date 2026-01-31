Pompei tentò di incendiare un ristorante | nei guai un uomo

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Pompei. L’uomo aveva cercato di dare fuoco a un ristorante nel tardo pomeriggio di ieri. Gli agenti hanno portato a termine una misura cautelare, impedendo che il gesto potesse provocare danni più gravi. La vicenda si è svolta in poche ore, con la polizia che ha agito subito dopo aver ricevuto la segnalazione.

Avrebbe cercato di incendiare un ristorante di Pompei l’uomo nei confronti del quale, nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare. Gli agenti hanno dato attuazione a un’ordinanza che dispone l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. L’indagato è ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato incendio. I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2025. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo sarebbe arrivato sul posto a bordo di un’autovettura insieme a un complice rimasto ignoto e avrebbe cosparso di liquido infiammabile la tenda perimetrale di un ristorante, dandogli fuoco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

