Sicurezza macelleria e ristorante nei guai

Martedì pomeriggio, i carabinieri della Compagnia portuense hanno svolto un servizio di controllo nel territorio di Portomaggiore e Argenta, mirando a verificare il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e ambiente. L'operazione ha coinvolto diverse attività locali, tra cui una macelleria e un ristorante, al fine di prevenire eventuali illeciti e garantire la tutela dei cittadini.

Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri della Compagnia portuense hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Portomaggiore e Argenta per contrastare illeciti in materia di circolazione stradale, stupefacenti, igiene, sanità, lavoro e ambiente. Il dispositivo ha portato all'identificazione di circa 40 persone e al controllo di una ventina di veicoli e di 7 esercizi pubblici, nonché alla denuncia di tre persone alla Procura estense e a diverse sanzioni in materia di codice della strada, rispetto dell'ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro e sanità negli esercizi commerciali.

