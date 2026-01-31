Pomigliano | controlli sui rifiuti di Polizia ed Enam scattano le sanzioni

POMIGLIANO D'ARCO, 31 Gennaio 2026 – È scattata nella serata di ieri un'operazione straordinaria di controllo del territorio a Pomigliano d'Arco, finalizzata a verificare il corretto conferimento dei rifiuti. L'attività è stata condotta in sinergia tra il Comando della Polizia Locale di Pomigliano d'Arco e Enam S.p.A., società incaricata del servizio di igiene urbana. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni nei confronti di quattro attività commerciali e due persone fisiche, risultate non in regola con le modalità di conferimento previste dall'ordinanza comunale. Tra le violazioni accertate anche l'utilizzo di sacchi neri e il deposito non conforme delle frazioni di rifiuto.

