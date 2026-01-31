Poliziotto spara e uccide un uomo FdI organizza una ' passeggiata in sicurezza' a Rogoredo

Ieri sera a Rogoredo, Milano, si è svolta una “passeggiata in sicurezza” organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. L’evento è arrivato in seguito alla sparatoria di un poliziotto, che ha ucciso un uomo armato di pistola che si era avvicinato alle forze dell’ordine. La scena ha attirato molti residenti, preoccupati per quanto accaduto e desiderosi di mostrare vicinanza alle forze dell’ordine.

Si è tenuta ieri sera, 30 gennaio, nel piazzale davanti alla Stazione di Rogoredo a Milano, la ‘passeggiata in sicurezza’, organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale dopo l'uccisione da parte di un agente di polizia di un uomo che si è avvicinato alle forze dell'ordine con una pistola.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Rogoredo Polizia

In un episodio avvenuto a Milano Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne.

Una sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento.

Ultime notizie su Rogoredo Polizia

