Polizia trova ad Arezzo un giovane ricoperto di sangue in auto si stava suicidando | salvataggio lampo

Gli agenti delle Volanti di Arezzo sono intervenuti a San Donato dopo una telefonata dei familiari. Hanno trovato un giovane ricoperto di sangue in auto, intento a togliersi la vita. In pochi minuti, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in salvo. La polizia ha evitato il peggio e ora il ragazzo riceve le cure di cui ha bisogno.

È stato evitato ad Arezzo un tragico epilogo nella notte del 29 gennaio. Un giovane poco più che trentenne è stato salvato dagli agenti delle Volanti della Questura mentre tentava di togliersi la vita. L'intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dei familiari, che hanno allertato le forze dell'ordine preoccupati per le intenzioni del ragazzo. La segnalazione e l'inizio delle ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle due di notte, quando la Sala Operativa della Questura ha diffuso una nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio.

