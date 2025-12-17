vandalismi alle auto la scientifica trova tracce di sangue

Continuano i casi di vandalismo a Ravenna, con un episodio che ha coinvolto diverse auto nel centro storico. Nelle prime ore del mattino, le forze dell'ordine hanno trovato tracce di sangue durante un sopralluogo in via di Roma, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. L'episodio ha acceso un nuovo allarme tra residenti e commercianti.

Un’altra notte segnata dai vandalismi alle auto ha riacceso l’allarme sicurezza a Ravenna. Nelle prime ore del mattino di ieri, poco dopo le 8, una serie di danneggiamenti è stata scoperta in via di Roma, nel cuore del centro storico, davanti a una struttura alberghiera. Almeno tre vetture parcheggiate lungo la strada sono risultate colpite, con evidenti segni sulle carrozzerie. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti e turisti alloggiati nell’hotel della zona, che al risveglio si sono accorti dei danni subiti dalle proprie auto. Sul posto sono intervenute due volanti della Questura di Ravenna, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti. Ilrestodelcarlino.it

