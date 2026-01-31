Polizia e Seus 118 incontrano gli studenti dell' istituto Galileo di Acireale

La polizia e i soccorritori del Seus 118 hanno incontrato gli studenti dell’istituto “Galileo” di Acireale. L’obiettivo è far capire ai ragazzi l’importanza di rispettare le regole per vivere in un ambiente più sicuro e civile. Gli incontri continuano nelle scuole del catanese, e anche oggi gli agenti hanno parlato di sicurezza, responsabilità e rispetto.

Proseguono gli incontri della polizia nelle scuole del catanese per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole, quale condizione imprescindibile per una serena convivenza civica. La speciale lezione è stata curata dai poliziotti del commissariato di Acireale e si inserisce.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Acireale Galileo La polizia di Stato incontra gli studenti dell'istituto "Regina Elena" di Acireale Legalità, gli studenti dell’Istituto alberghiero Ferraioli incontrano i carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Acireale Galileo Argomenti discussi: Incidente sulla Palermo-Agrigento, tre morti; Il tragico incidente nel Palermitano, morti nell’automedica due soccorritori e una 95enne in dialisi; Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-automedica: tre morti; Incidente sulla Palermo-Agrigento, morti due operatori della Madonie Soccorso e una paziente. Polizia e Seus 118 incontrano gli studenti dell'istituto Galileo di AcirealeProseguono gli incontri della polizia nelle scuole del catanese per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del rispetto delle regole, quale condizione imprescindibile per una serena convivenza civic ... cataniatoday.it Minorenne ubriaca soccorsa dalla polizia e dal 118Pontedera, 20 ottobre 2025 – A notte fonda, nella zona tra il Cineplex e il luna park della fiera, ancora problemi causati da ragazzini. Questa volta una lite tra una ragazza minorenne (appena ... lanazione.it Polizia di Stato e SEUS 118 a scuola a Acireale: studenti informati su legalità, emergenze, app YouPol e numero unico 112. #Legalita #PoliziaDiStato #SEUS118 #YouPol #Acireale facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.