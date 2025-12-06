domenica 7 dicembre politicamente scorretto su fast news platform radio onda verde wgbb radio piana tv e telitalia

Domenica 7 dicembre, dalle ore 20:30 alle 21:30, va in onda una puntata speciale di Politicamente Scorretto, il programma di approfondimento condotto da Domenico Nardo su Radio Onda Verde. La trasmissione propone un’ora di incontri con voci autorevoli legate alla cultura italiana e alla memoria storica. Dalle 20:30 alle 21:00, ospite Pino Cinquegrana, antropologo, scrittore e giornalista, autore di saggi dedicati ai borghi calabresi e all’emigrazione italiana. Tra le sue opere più recenti si segnalano Montesanto vecchio detto Madonneja e il progetto Il Sogno Americano, dedicato alle vicende degli emigrati italiani nel mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

