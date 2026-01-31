Pieve ecco l’operazione campanile Via ai lavori per salvare la chiesa Arriva Pizzaballa marcia in piazza

La chiesa di Pieve sta per essere sottoposta a un intervento di restauro. Sono iniziati i lavori per salvare il campanile e preservare l’edificio storico. Intanto, arriva in città il cardinale Pizzaballa, che partecipa a una marcia in piazza insieme ai residenti. È un segnale forte di attenzione e di speranza per il futuro della chiesa e della comunità. Nei giorni scorsi, un pellegrinaggio diocesano in Terra Santa ha ricordato come la pace si costruisce passo dopo passo, anche nei luoghi dove sembra più difficile.

Un pellegrinaggio diocesano in Terra Santa perchè la pace si costruisce mattone su mattone, nei luoghi dove non c'è. Una missione, in autunno, che completa il cammino aperto dal vescovo Andrea nei giorni della Madonna del Conforto: dalla novena, alla veglia dei giovani partendo da Saione fino al Duomo, al calendario delle liturgie. Ma è la parola "pace" la chiave della festa. La declinerà nel racconto del quotidiano il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e nella sua lectio magistralis. L'evento promosso da Diocesi, Rondine e Caritas rappresenta il clou delle iniziative.

