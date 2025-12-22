Un anno difficile è passato, senza troppe risorse per la nostra consolazione, sulla scena nazionale ed internazionale. Rimbombi di armi letali, di grugniti dei leader maximi, di borborigmi ricacciati a fatica nelle piccole storie personali. Niente da ridere o da distrarsi, ma troppo da inchiodarci alla cronaca sporca delle guerre che esondano dai tg nelle ore canoniche di pranzo e cena. Così, anche per divagare dall’estenuazione del presente, i media si sono gettati a peso morto sui cold case nostrani: Garlasco e Orlandi, con bollettini, talk show, siparietti quotidiani su delitti e sparizioni che risalgono dai venti ai 40 anni e passa fa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – La famiglia del bosco, il bidet e le cold news 2025

Leggi anche: Phisikk du role – Luigi Di Maio e la politica vincente

Leggi anche: Phisikk du role – Perché il caso Garofani è fuori misura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Phisikk du role – Luigi Di Maio e la politica vincente.

Phisikk du role – Le Regioni al voto in assordante silenzio - Domenica 28 settembre (con la coda di lunedì 29) si apre con il voto regionale nelle Marche e in Val d’Aosta, il breve autunno elettorale a puntate. formiche.net

Phisikk du role – Breve storia dell’um: dal Mattarellum al Mellonellum - Preparatevi, care lettrici e cari elettori: state per entrare nella selva oscura delle leggi elettorali, una strada che somiglia assai a quel Canto (III) dell’Inferno dalla mesta cupezza che promette: ... formiche.net