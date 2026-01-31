Perugia al via il progetto sperimentale Scuole aperte | il Comune investe sulle attività extrascolastiche
Il Comune di Perugia ha avviato un nuovo progetto sperimentale chiamato
Il Comune di Perugia investe sulle attività extrascolastiche con un progetto sperimentale dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Si tratta di "Scuole aperte", iniziativa che si inserisce nelle linee programmatiche di mandato 20242029 e risponde in modo concreto alla necessità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Perugia Scuole
Perugia e neve, la decisione del Comune sulle scuole
Il Comune di Perugia ha comunicato che, nonostante le condizioni meteorologiche, le scuole della città resteranno aperte mercoledì 7 gennaio.
Ultime notizie su Perugia Scuole
Argomenti discussi: Perugia, al via il progetto sperimentale Scuole aperte: il Comune investe sulle attività extrascolastiche; Storia e futuro. Al via il nuovo Anno Accademico del Conservatorio F. Morlacchi di Perugia; Perugia, al via il progetto sperimentale 'Scuole aperte': il Comune investe sulle attività extrascolastiche; Farmacentro rinnova la sponsorizzazione con la SIR Volley Perugia: al via un’iniziativa nelle farmacie del territorio.
Perugia, minorenne travolto sulle strisce pedonali in via Settevalli: ferito gravedi Chiara Fabrizi Minorenne travolto sulle strisce pedonali in via Settevalli. Sono gravi le condizioni del 16enne che martedì mattina è stato investito da un uomo di 43 anni in sella a uno scooterone ... umbria24.it
Raccordo Perugia–Bettolle, al via i lavori notturni nella galleria Pallotta. Di giorno le due corsie rimarranno aperte al trafficoPartiranno a breve i lavori previsti per la galleria Pallotta del raccordo autostradale Perugia–Bettolle. Il via partirà infatti la prossima settimana con cantieri attivi soltanto nelle fasce orarie n ... corrieredellumbria.it
PowerHome® | Respiro Perugia Respiro nasce in zona Toppo Fontanelle, in una delle aree più apprezzate di Perugia. Un progetto residenziale che unisce architettura contemporanea, comfort abitativo ed efficienza energetica. È disponibile l’ultima residenza - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.