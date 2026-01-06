Perugia e neve la decisione del Comune sulle scuole

Il Comune di Perugia ha comunicato che, nonostante le condizioni meteorologiche, le scuole della città resteranno aperte mercoledì 7 gennaio. La decisione è stata presa per garantire la continuità delle attività scolastiche, valutando attentamente le condizioni del traffico e della viabilità. Restano comunque in vigore eventuali aggiornamenti in base all'evolversi delle condizioni meteorologiche e alle indicazioni delle autorità competenti.

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che mercoledì 7 gennaio "le scuole della città rimarranno regolarmente aperte". Palazzo dei Priori spiega che "alla luce del miglioramento delle condizioni meteorologiche e dell'andamento della viabilità, è stata presa la decisione di mantenere aperte le scuole, garantendo la continuità delle attività didattiche".

