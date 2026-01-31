Pensione a 67 anni | i nuovi criteri per calcolare il contributo dopo 30 anni di versamenti

A partire dal 2026, chi ha versato almeno 30 anni di contributi in Italia potrà considerare alcune alternative per andare in pensione prima dei 67 anni. Le nuove regole cambiano le opzioni di uscita dal lavoro e potrebbero permettere a molti di andare in pensione prima del limite stabilito.

A partire dal 2026, chi ha versato 30 anni di contributi previdenziali in Italia può valutare alcune opzioni per uscire dal lavoro prima del limite ordinario di pensione, fissato a 67 anni. Nonostante il requisito contributivo sia raggiunto, non è automatico il diritto a un’uscita anticipata: la possibilità di andare in pensione prima dipende da specifiche condizioni legate al profilo professionale e al contesto personale. Tra le soluzioni più rilevanti, l’Ape sociale si conferma la principale misura accessibile per chi ha maturato 30 anni di contributi, ma solo se appartiene a una delle categorie protette previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

