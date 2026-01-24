In pensione a 67 anni e 6 mesi aumenta l’età anagrafica senza correzioni

A partire dal 2029, l’età pensionabile in Italia potrebbe aumentare fino a 67 anni e 6 mesi, senza prevedere correzioni o riduzioni. Questa modifica riflette le recenti linee guida sulla riforma delle pensioni e interessa tutti i lavoratori in vista di un adeguamento alle aspettative di vita. È importante monitorare gli aggiornamenti normativi per comprendere come queste variazioni influenzeranno i propri diritti pensionistici.

Dal 2029 l’ età per andare in pensione in Italia potrebbe salire ulteriormente, arrivando a 67 anni e 6 mesi. È quanto emerge dalle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento (Rapporto 26) sulle Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, elaborato a dicembre 2025 dalla Ragioneria generale dello Stato. Il documento è tecnico, ma il feroce dibattito che ha innescato è tutto politico. Come funziona l’adeguamento alla speranza di vita. L’ipotesi dei 3 mesi aggiuntivi dal 2029 si sommerebbe ai 3 mesi già previsti tra il 2027 e il 2028, determinando un innalzamento complessivo di 6 mesi rispetto all’attuale soglia dei 67 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quando si va in pensione? Dal 2029 potrebbero servire 67 anni e 6 mesi (al lavoro tre mesi in più)La normativa sulla pensione in Italia prevede un’età di accesso che potrebbe salire a 67 anni e 6 mesi nel 2029, con un ulteriore aumento a circa 67 anni e 8 mesi nel 2031, secondo le previsioni della Ragioneria generale.

