Partito sardo d' azione spaccato alla vigilia delle Regionali

Alla vigilia delle elezioni regionali, il Partito Sardo d'Azione si trova nel mezzo di una spaccatura interna. Giancarlo Acciaro, storico leader dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna, non ha nascosto il suo disappunto e critica apertamente la direzione presa dal partito. La divisione tra le varie anime del partito si fa sempre più evidente, mentre i candidati preparano le liste e i sostenitori cercano di capire quale sarà il vero orientamento del movimento. La situazione appare tesa e ancora tutta da definire, in un momento cruciale per le future

Non usa giri di parole Giancarlo Acciaro, leader storico dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna. Imprenditore di lungo corso e deputato, Assessore Provinciale e Comunale di Sassari, già Segretario Nazionale del Partito nei primi anni ‘90: “Ho portato io Antonio Moro nel Partito più di trent'anni fa e ne conosco pregi e difetti. In questo caso sta soltanto cercando di coprire il suo ultimo fallimento elettorale con un polverone che risponde alla logica del tanto peggio, tanto meglio”. Acciaro è stato uno dei bersagli principali della campagna di delegittimazione avviata da Moro e da alcuni altri iscritti ancora legati alla vecchia minoranza che faceva capo a Giacomo Sanna e che cerca di riprendere il controllo del Partito in vista delle prossime elezioni regionali: “Dietro tutti questi veleni c'è un gruppo che ha governato il Partito per decenni prima di Solinas e mi fa sorridere che oggi si presentino come «l'innovazione contro la conservazione feroce»: Giacomo Sanna, lo stesso Antonio Moro, Efisio Planetta che è stato Consigliere regionale dal 1984 per ben tre legislature, sua moglie Carla, figlia di un altro compianto sardista, l'onorevole Puligheddu, già Consigliere e Assessore Regionale negli Anni '80, e nominata proprio da Solinas, Garante regionale dell'infanzia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

