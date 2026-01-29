Tensioni nel Partito sardo di Azione Acciaro | Antonio Moro non è l’innovazione
Tensioni nel Partito sardo di Azione, con Giancarlo Acciaro che non le manda a dire. Il leader storico dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna ha criticato apertamente Antonio Moro, definendolo non un’innovazione. La faida tra i due si fa sempre più evidente, mentre i membri del partito sono ormai divisi sulla linea da seguire. Nessuna mediazione all’orizzonte, solo scontri diretti e parole dure.
Non usa giri di parole Giancarlo Acciaro, leader storico dei quattromori nel Nord-Ovest della Sardegna. Imprenditore di lungo corso e deputato, Assessore Provinciale e Comunale di Sassari, già Segretario Nazionale del Partito nei primi anni ‘90, è stato uno dei bersagli principali della campagna di delegittimazione avviata da Moro e da alcuni altri iscritti ancora legati alla vecchia minoranza che faceva capo a Giacomo Sanna e che cerca di riprendere il controllo del Partito in vista delle prossime elezioni regionali. “Ho portato io Antonio Moro nel Partito più di trent’anni fa e ne conosco pregi e difetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
