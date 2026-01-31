Ravenna a Perugia arriva il pareggio 1-1

Il Perugia e il Ravenna si sono divisi la posta al “Renato Curi” con un pareggio 1-1. Il Perugia, che occupa la 17ª posizione e ha rafforzato la squadra a gennaio, ha trovato il gol del vantaggio, ma i romagnoli hanno risposto e portato a casa un punto prezioso. La partita è stata combattuta, e il risultato lascia entrambe le squadre con i dubbi di dover migliorare in vista delle prossime gare.

Perugia, 30 gennaio 2026 – Il Ravenna pareggia 1-1 al "Renato Curi" col Perugia, 17º in classifica ma decisamente rinforzato dal mercato di gennaio. La partita è dai due volti, anzi tre: la prima parte è completamente dominata dal Ravenna che in 20' colleziona un palo di Italeng e almeno 4 limpidissime palle gol, tra le quali due tiri a botta sicura del capocannoniere Spini. Ma, come sempre nel calcio, il Ravenna fa gioco e alla prima occasione il Perugia segna: al 18' Montevago approfitta al meglio di una mancata chiusura della difesa ravennate su una palla alta proveniente dalla sinistra degli umbri.

