Il difensore civico Di Primio a Milano per il coordinamento nazionale | al centro del dibattito la riforma del settore
La riunione del coordinamento nazionale dei difensori civici si è svolta a Milano, con la partecipazione di Umberto Di Primio, rappresentante dell’Abruzzo. L’evento ha affrontato temi legati alla riforma del settore e al ruolo dei difensori civici a livello nazionale, ponendo l’accento sulle strategie per migliorare la tutela dei cittadini e rafforzare l’efficacia delle istituzioni di garanzia.
La proposta, dopo questa prima lettura comune dei difensori civici italiani, sarà rivista dall'avvocato Di Primio, integrando le osservazioni dei colleghi. "Entro il mese di marzo - dichiara Di Primio - l'iniziativa di legge dovrebbe essere definitivamente approvata dal coordinamento e sottoposta quindi all'attenzione del presidente Pagano per l'avvio del percorso parlamentare.
Il difensore civico della Regione Abruzzo ha aderito alla campagna "Posto occupato", un'iniziativa nazionale volta a sensibilizzare sull'emergenza femminicidi.
