Il difensore civico Di Primio a Milano per il coordinamento nazionale | al centro del dibattito la riforma del settore

La riunione del coordinamento nazionale dei difensori civici si è svolta a Milano, con la partecipazione di Umberto Di Primio, rappresentante dell’Abruzzo. L’evento ha affrontato temi legati alla riforma del settore e al ruolo dei difensori civici a livello nazionale, ponendo l’accento sulle strategie per migliorare la tutela dei cittadini e rafforzare l’efficacia delle istituzioni di garanzia.

