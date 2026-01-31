Papa Leone lavora alla sua prima Enciclica | Magnifica Humanitas per difendersi dalla Ia Senza moralismi

Papa Leone sta scrivendo la sua prima Enciclica, intitolata “Magnifica Humanitas”. Il Papa vuole affrontare i temi della dignità, della giustizia e del lavoro, senza usare moralismi. In particolare, riflette sull’arrivo dell’intelligenza artificiale e su come potrebbe cambiare la vita delle persone. È un testo che vuole essere una risposta concreta alle sfide di oggi.

Sarà incentrata sui temi della dignità, della giustizia e del lavoro con una riflessione particolare sull'avvento dell'intelligenza artificiale e le sue ricadute. La "squadra" vaticana di esperti e studiosi è al lavoro con le bozze della prima Enciclica di papa Leone XIV che vedrà la pubblicazione nei prossimi mesi. Chiaro il legame con la Rerum novarum di Leone XIII, scelto come nome da Prevost proprio per la sua vocazione ad affrontare la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. Oggi dice il Pontefice, "la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale, e agli sviluppi dell'Intelligenza Artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro".

