A Lagaro gli studenti fanno ginnastica in una palestra che sembra più un frigorifero. La mamma di uno studente si lamenta: “Da novembre, durante le ore di lezione, fa troppo freddo”. Gli alunni devono allenarsi in una stanza con 10 gradi, e la scuola ancora non trova una soluzione.

In palestra a Lagaro fa freddo o, almeno, non c’è caldo a sufficienza per gli studenti. "Già da novembre – racconta la mamma di un alunno del plesso del paese – la palestra, durante le ore di utilizzo scolastico, è troppo fredda. In alcuni casi, le temperature hanno superato di poco i 10°C, ben al di sotto della norma". Dall’inizio del 2024, la gestione della struttura è affidata all’ Asd City Padel Bologna che, per la maggior parte del tempo, la dedica alla pratica del padel. Tuttavia, tra gli obblighi in capo al gestore, figura anche quello di mantenere la palestra riscaldata durante le ore dedicate all’attività motoria dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Palestra fredda a Lagaro: ginnastica con 10 gradi"

Approfondimenti su Lagaro Palestra

De Corso è stato squalificato nel mondo della ginnastica, ma la sua posizione rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lagaro Palestra

Argomenti discussi: Palestra fredda a Lagaro: ginnastica con 10 gradi.

Palestra fredda a Lagaro: ginnastica con 10 gradiIn palestra a Lagaro fa freddo o, almeno, non c’è caldo a sufficienza per gli studenti. Già da novembre – racconta la mamma di un alunno del plesso del paese – la palestra, durante le ore di utilizzo ... ilrestodelcarlino.it

ASSEGNAZIONE SPAZI NUOVA PALESTRA MARCHETTI. Alla vigilia di Natale abbiamo ricevuto la doccia fredda di una assegnazione degli spazi sportivi della nuova palestra Marchetti in cui la US Pallavolo Senigallia (prima società sportiva pallavolistica de - facebook.com facebook