Ginnastica la squalifica di De Corso | Aspettiamo tutti i gradi di giudizio

De Corso è stato squalificato nel mondo della ginnastica, ma la sua posizione rimane in attesa di ulteriori sviluppi. La giustizia federale ha avviato un procedimento, e il ginnasta ha dichiarato di non poter commentare fino al completamento dei vari gradi di giudizio. L'esito della vicenda sarà comunicato al termine del percorso giudiziario.

© Lanazione.it - Ginnastica, la squalifica di De Corso: "Aspettiamo tutti i gradi di giudizio" "Non posso fare commenti, c'è un procedimento in corso della giustizia federale. Quando saranno finiti i gradi di giudizio commenteremo insieme". Lo ha detto ieri il presidente di Federginnastica Andrea Facci, a margine della presentazione del piano operativo del Coni, in merito alla sospensione di 10 mesi della moglie Luciana De Corso, amministratrice di fatto della società Ginnastica Terranuova. Continua a fare discutere il caso della ritmica, finita nell'occhio del ciclone dopo la sentenza del Tribunale federale che ha imputato a De Corso l' illecito sportivo per aver violato le norme che regolano i tesseramenti, utilizzando e esibendo in gara con la Terranuova ginnaste "in appoggio", ma di fatto appartenenti ad altre società.

Ginnastica, nuovo scandalo: squalificata la moglie del presidente Facci, vinceva con atlete di altre società - Ginnastica, nuovo scandalo: squalificata per 10 mesi Luciana De Corso, moglie del presidente federale Andrea Facci. sport.virgilio.it

