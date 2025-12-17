Ginnastica la squalifica di De Corso | Aspettiamo tutti i gradi di giudizio
De Corso è stato squalificato nel mondo della ginnastica, ma la sua posizione rimane in attesa di ulteriori sviluppi. La giustizia federale ha avviato un procedimento, e il ginnasta ha dichiarato di non poter commentare fino al completamento dei vari gradi di giudizio. L'esito della vicenda sarà comunicato al termine del percorso giudiziario.
"Non posso fare commenti, c’è un procedimento in corso della giustizia federale. Quando saranno finiti i gradi di giudizio commenteremo insieme". Lo ha detto ieri il presidente di Federginnastica Andrea Facci, a margine della presentazione del piano operativo del Coni, in merito alla sospensione di 10 mesi della moglie Luciana De Corso, amministratrice di fatto della società Ginnastica Terranuova. Continua a fare discutere il caso della ritmica, finita nell’occhio del ciclone dopo la sentenza del Tribunale federale che ha imputato a De Corso l’ illecito sportivo per aver violato le norme che regolano i tesseramenti, utilizzando e esibendo in gara con la Terranuova ginnaste "in appoggio", ma di fatto appartenenti ad altre società. Lanazione.it
