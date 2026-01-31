LIVE Alle 15 Pisa-Sassuolo | Berardi torna titolare dopo due mesi Gila fiducia a Durosinmi

Questa sera alle 15, i tifosi del Pisa sperano in una svolta contro il Sassuolo. Per i padroni di casa, questa potrebbe essere l’ultima occasione per evitare la retrocessione. Berardi torna in campo titolare dopo due mesi, mentre Gila dà fiducia a Durosinmi in attacco. Il Sassuolo, reduce da due sconfitte senza segnare, cerca punti per risollevare il morale. La partita si preannuncia intensa e decisiva per entrambe le squadre.

Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Pisa-Sassuolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Vittorio Di Gioia di Nola. Il IV ufficiale sarà Maurizio Mariani di Aprilia, l'addetto al VAR sarà Daniele Paterna di Teramo e AVAR Marco Guida di Torre Annunziata. Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Pisa e Sassuolo nei campionati professionistici nell'era dei tre punti a vittoria, con due vittorie per parte e tre pareggi - tra cui il 2-2 nel match d'andata di questa Serie A. (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Alla vigilia della partita tra Pisa e Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa.

