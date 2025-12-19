Insieme a I Folletti doni per tutti i pazienti dell’Ospedale dei Bambini
Anche quest’anno, la Polizia di Stato e l’Associazione “I Folletti” hanno rinnovato la tradizione della consegna dei regali natalizi all’Ospedale dei Bambini. Un gesto di solidarietà e affetto che porta sorrisi, speranza e un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, rendendo il Natale ancora più speciale e carico di calore umano.
