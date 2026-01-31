Orologio Spalletti quel dettaglio dalla conferenza stampa pre Parma Juve non è sfuggito ai tifosi – FOTO

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Parma, Luciano Spalletti ha attirato l’attenzione dei tifosi con un dettaglio inaspettato: un orologio che richiama la tradizione della Juventus. I supporters non hanno perso tempo e sui social sono subito partite le discussioni su quel piccolo accessorio che ha acceso l’entusiasmo tra i sostenitori.

Orologio Spalletti, durante la conferenza stampa spunta un accessorio che richiama la tradizione bianconera e accende l’entusiasmo. Il mondo della Juventus è fatto di passione viscerale, storia leggendaria e un’attenzione quasi maniacale ai minimi dettagli che compongono l’universo bianconero. Durante l’ultima conferenza stampa tenuta alla Continassa, gli occhi dei sostenitori più attenti non si sono posati esclusivamente sulle dichiarazioni tattiche o sulle indicazioni di formazione fornite da Luciano Spalletti ma su un particolare accessorio sfoggiato con grande disinvoltura al suo polso destro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orologio Spalletti, quel dettaglio dalla conferenza stampa pre Parma Juve non è sfuggito ai tifosi – FOTO Approfondimenti su Spalletti Juve Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve LIVE: le sue dichiarazioni Domani sera il Napoli affronta la Juventus in una partita importante per la corsa europea. Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: quando parla il tecnico bianconero alla viglia del match. L’orario ufficiale Domani alle 12 il tecnico della Juventus, Spalletti, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma al Tardini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Spalletti in conferenza con lo Swatch @juventusfc del centenario. #dettagli x.com #juventus #Juve #Spalletti #Duran #Calciomercato Come un fulmine a ciel sereno: secondo quanto riportare da alcuni esperti di mercato, la Juventus avrebbe in queste ore formulato la prima offerta ufficiale per prendere l'attaccante colombiano Jhon duran d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.