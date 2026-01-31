Opificio di Comunità incontro pubblico in biblioteca | si presentano i risultati del percorso partecipato

Questa sera in biblioteca Baldini, alle 20,45, si tiene un incontro pubblico per presentare i risultati del percorso partecipato dell’Opificio di Comunità. I cittadini sono invitati a scoprire cosa è stato raggiunto e a partecipare alla discussione.

Durante la serata verrà illustrato il Documento di Proposta Partecipata e l’esito del percorso sarà condiviso con l’intera comunità Il percorso partecipato dell’Opificio di Comunità giunge al termine e i risultati saranno presentati alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico che si terrà giovedì alle ore 20,45 in biblioteca Baldini. Durante la serata verrà illustrato il Documento di Proposta Partecipata e l’esito del percorso sarà condiviso con l’intera comunità. L’incontro sarà anche l’occasione per raccontare cos’è l’Opificio a chi non ha preso parte attivamente alle fasi precedenti e per segnare simbolicamente il passaggio dalla fase di progettazione a quella di attivazione concreta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

