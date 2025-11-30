Passaggio a Ecolan il segretario Dem Pescara invoca un dibattito pubblico | Percorso limpido e partecipato per scegliere

Chietitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le decisioni definitive devono essere prese sulla base di dati completi, analisi comparative e atti tecnici trasparenti, come prevede la normativa”. Queste le parole del segretario cittadino del Partito Democratico, Gianmarco Pescara, sulla decisione della giunta Ferrara di affidare il servizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

