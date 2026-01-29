Furto in cattedrale a Lamezia rubata corona d’argento da immagine sacra

Una corona d'argento è scomparsa dalla cattedrale di Lamezia Terme. Ignoti hanno forzato la teca che proteggeva l’immagine sacra e si sono portati via la corona, che adornava il volto del Bambino Gesù nel dipinto con la Madonna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora cercano testimoni e analizzano le telecamere di sorveglianza. La chiesa è sotto shock, mentre i fedeli si chiedono come sia stato possibile un furto così audace.

I ladri, evidentemente disturbati, non sono riusciti a rubare l'altra corona in rilievo sull'immagine della Madonna. Un gesto deprecabile che ha amareggiato non poco il parroco del duomo cittadino, la chiesa più importante di Lamezia, don Giancarlo Leone. "Un gesto che non si può commentare, oltre che per il luogo in cui è avvenuto e per l'importante valore della corona, anche per il danno e lo sfregio arrecato al quadro. La chiesa era aperta fin dalle 7:30 come ogni mattina, è stato un fedele che mi ha avvisato. Spero che chiunque sia stato si ravveda", ha detto il sacerdote. (ANSA)

