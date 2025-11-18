Farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepadite | tagliati i costi negli Stati Uniti E in Italia?

I gruppi farmaceutici riducono i listini dei farmaci agonisti del GLP-1 dopo un patto con Donald Trump, inaugurando una competizione sempre più serrata nel mercato mondiale dei trattamenti anti-obesità. La decisione arriva mentre la domanda esplode e i sistemi sanitari valutano sostenibilità, accesso e rimborsi. La situazione in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepadite: tagliati i costi negli Stati Uniti. E in Italia?

