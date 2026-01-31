Apple ha mostrato di credere ancora nei dispositivi wireless con il nuovo modello di auricolari, gli AirPods Pro 3. Il lancio ha attirato l’attenzione, anche perché il colosso di Cupertino sembra puntare forte su questa novità, pronta a conquistare ancora di più il mercato dell’audio senza fili.

L’ultimo modello di auricolari wireless, AirPods Pro 3, ha generato un’onda d’urto che ha raggiunto anche il cuore del gruppo Apple. Nonostante siano prodotti dallo stesso colosso di Cupertino, i nuovi auricolari hanno creato un’improvvisa tensione nelle scorte, tanto da costringere Tim Cook a riconoscere pubblicamente il problema durante la conferenza sui risultati finanziari. La domanda ha superato di gran lunga la capacità di produzione, mettendo in difficoltà l’intera catena di approvvigionamento. Il risultato? Una crescita inferiore del 2% per la categoria Wearables, Home e Accessori, un calo che Apple attribuisce esclusivamente alla mancanza di disponibilità di AirPods Pro 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi auricolari wireless riscuotono l’attenzione anche del colosso di Cupertino

Approfondimenti su AirPods Pro 3

Da quando sono arrivati sul mercato a settembre 2025, gli AirPods Pro 3 stanno facendo esplodere le richieste.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MIGLIORI AURICOLARI BLUETOOTH 2025: economiche, con cancellazione del rumore e top di gamma

Ultime notizie su AirPods Pro 3

Samsung ha confermato per errore i suoi nuovi auricolari wirelessLa serie Galaxy S26 è attesa il 25 febbraio, è altamente probabile che i nuovi auricolari vengano svelati durante lo stesso Galaxy Unpacked. gizchina.it

Sony lancia nuovi auricolari wireless con una durata della batteria di 9 ore e un design insolitoSony ha lanciato un nuovo paio di auricolari wireless. Disponibili in tutto il mondo, i nuovi auricolari offrono 9 ore di riproduzione con una sola carica e dovrebbero essere abbastanza comodi da esse ... notebookcheck.it

Galaxy Buds 4 e 4 Pro, filtrano i prezzi europei dei nuovi auricolari di Samsung x.com

Samsung ha confermato per errore i suoi nuovi auricolari wireless #Samsung https://gizchina.it/2026/01/samsung-galaxy-buds-4-trapelate-app-members/ - facebook.com facebook