Il Dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato oggi tre milioni di documenti finora nascosti. Sono file che svelano nuovi dettagli sul caso Jeffrey Epstein, coinvolgendo traffico di giovani donne e reti di potere. La pubblicazione arriva dopo anni di battaglie legali e potrebbe cambiare molte cose sulle indagini ancora in corso.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oggi tre milioni di documenti finora segreti, in parte rilasciati dopo una lunga battaglia legale, che aprono nuovi scenari sul caso Jeffrey Epstein. Tra i nomi citati con maggiore frequenza, Donald Trump, menzionato in 3.200 pagine di atti, tra cui note interne, comunicazioni e testimonianze non ancora sottoposte a verifica. I file, raccolti tra il 2000 e il 2019, riguardano indagini preliminari, interrogatori e rapporti interni che mettono in luce reti di potere, finanziamenti e contatti tra personaggi influenti e l’ex finanziere accusato di traffico di minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove rivelazioni su Epstein: traffico di giovani donne e reti di potere coinvolte, secondo documenti mai visti prima

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Sono stati pubblicati nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: 3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e Gates; Epstein, le accuse a Trump: Sesso con minorenni, metteva le ragazze all’asta; Epstein, rilasciati tre milioni di nuovi file; Rivelazioni: Nuove carte su Epstein, Trump compare in 3'200 documenti | blue News.

Caso Epstein, pubblicati altri 3 milioni di file: le nuove accuse a Trump e MuskIl dipartimento di Giustizia Usa ha pubblicato l’ultima tranche di documenti trovati sui dispositivi del finanziere pedofilo: una lunga lista di e-mail, video e foto che chiamano in causa il president ... editorialedomani.it

3 milioni di nuove pagine su Epstein, rivelazioni su Trump e GatesCi vorrà del tempo per esaminare le nuove carte pubblicate dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Epstein, circa tre milioni di file e duemila video. Si tratta dell'ultimo tentativo ... msn.com

Originario di , William Dandjinou è una delle nuove rivelazioni del à canadese. Giovane atleta promettente, si è rapidamente imposto sulla scena internazi facebook

#CransMontana, nuove rivelazioni sull'inchiesta: registrazioni andate perse, filmati chiave scomparsi. Tutti gli approfondimenti a @fuoridalcorotv domenica in prima serata su #Rete4 @mariogiordano5 #Mattino5 x.com