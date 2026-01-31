Nuove prove e commissioni rinnovate per la maturità 2026 | ecco come cambia il percorso finale degli studenti

L’esame di maturità del 2026 si svolgerà con alcune novità rispetto agli anni passati. Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di cambiare il percorso finale degli studenti, introducendo nuove prove e commissioni rinnovate. La data di inizio resta il 18 giugno, ma le modalità di svolgimento saranno diverse, con l’obiettivo di rendere l’esame più snello e più adatto alle esigenze attuali. Gli studenti si preparano a un percorso più articolato e con alcune novità che cambieranno il modo di affrontare il colloquio e le prove scritte.

L'esame di maturità 2026, in programma dal 18 giugno, si svolgerà con un nuovo assetto strutturale deciso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La prova scritta iniziale, comune a tutti gli indirizzi, sarà in italiano e si terrà alle 8.30 del giovedì successivo alla data di inizio. A seguire, gli studenti dovranno affrontare una seconda prova scritta specifica per il proprio percorso: latino per gli indirizzi classici, matematica per quelli scientifici. Questa scelta, che conferma l'attenzione al nucleo fondante del curriculum, risponde a un obiettivo di coerenza tra apprendimento e valutazione.

La maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui l’obbligatorietà del colloquio orale e nuove modalità di valutazione.

La Maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui modifiche alle commissioni d’esame, nuovi criteri di valutazione e punti bonus.

