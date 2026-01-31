Non si ferma all’alt ed è senza patente né assicurazione e revisione | sanzionato

Gli agenti della polizia locale di Lagosanto hanno fermato un’auto che circolava senza assicurazione, revisione e patente. L’auto non si è fermata all’alt e ha tentato di scappare, ma è stata comunque fermata e sanzionata. L’episodio si è verificato sabato scorso, dopo che il sistema di videosorveglianza aveva segnalato il veicolo sospetto.

Nella giornata di sabato 30 gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt a un veicolo che il sistema di videosorveglianza del Comune di Lagosanto aveva segnalato come privo di copertura assicurativa e revisione. Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, si è allontanato ed è entrato nel parcheggio di un ristorante nelle vicinanze, ma gli agenti hanno seguito il mezzo e lo hanno raggiunto. Alla guida un settantenne della provincia di Ferrara che ha subito ammesso di non avere la patente. Successivamente, dagli accertamenti è emerso che il documento era stato ritirato in passato per guida in stato d’ebbrezza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Venerdì a Lagosanto una macchina senza patente non si ferma all'alt della Polizia Locale.

