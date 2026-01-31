Non ci resta che piangere

La Fiorentina attraversa un momento difficile e sembra non trovare via d’uscita. La squadra viola fatica a uscire da una serie di risultati negativi e i tifosi sono sempre più preoccupati. La situazione, ormai, sembra diventata una vera e propria disgrazia stanziale, difficile da dimenticare e ancora più complicata da risolvere.

Una squadra incapace di uscire dalla zona retrocessione, la morte di Astori e il dramma di Bove. La Fiorentina sembra una specie di disgrazia stanziale. Inoltre la scomparsa del presidente Commisso ha tolto a Firenze un pezzo di futuro La Fiorentina sta diventando una specie di disgrazia stanziale. È difficile ritrovare qualcosa di simile nel mondo. Solo restando alle ultime vicende, dalla morte di Astori a quella del presidente Commisso, passando per la scomparsa improvvisa di Joe Barone e il dramma di Bove, sembra di trovarsi di fronte ad una maledizione, tralasciando la questione sportiva, con una squadra incapace da mesi di uscire dalla zona retrocessione.

