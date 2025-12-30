ascolti tv se fossi te vince la serata non ci resta che piangere sul podio

Testo Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Se Fossi Te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistare una media di 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Ennio Doris – C'è anche domani si ferma invece a una media di 1.386.000 spettatori pari al 9.8%. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia (313.000 – 1.7%), Il Collegio raduna 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Will Hunting – Genio ribelle diverte 984.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Vita da gatto sigla 723.000 spettatori (4%), mentre su Rete4 Non ci resta che piangere intrattiene 997. 🔗 Leggi su Iltempo.it

