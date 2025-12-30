Ascolti tv Se fossi te vince la serata Non ci resta che piangere sul podio

Da iltempo.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Testo Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Se Fossi Te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistare una media di 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Ennio Doris – C'è anche domani si ferma invece a una media di 1.386.000 spettatori pari al 9.8%. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia (313.000 – 1.7%), Il Collegio raduna 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Will Hunting – Genio ribelle diverte 984.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Vita da gatto sigla 723.000 spettatori (4%), mentre su Rete4 Non ci resta che piangere intrattiene 997. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ascolti tv se fossi te vince la serata non ci resta che piangere sul podio

© Iltempo.it - Ascolti tv, Se fossi te vince la serata. Non ci resta che piangere sul podio

