Ascolti tv Se fossi te vince la serata Non ci resta che piangere sul podio
Testo Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Se Fossi Te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistare una media di 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Ennio Doris – C'è anche domani si ferma invece a una media di 1.386.000 spettatori pari al 9.8%. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia (313.000 – 1.7%), Il Collegio raduna 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Will Hunting – Genio ribelle diverte 984.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Vita da gatto sigla 723.000 spettatori (4%), mentre su Rete4 Non ci resta che piangere intrattiene 997. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1
Leggi anche: Ascolti tv, vince Se Fossi te, bene anche il Milionario
'Se fossi te' vince il prime time, 18.9% di share per la fiction di Rai1; Ascolti TV ieri sera, 28 dicembre 2025: chi ha vinto tra Se Fossi Te e Chi Vuol Essere Milionario?; Ascolti Tv: Se fossi te vince la serata, bene Report, male il duo Bardot-Cardinale; Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina).
Ascolti tv, Se fossi te vince la serata. Non ci resta che piangere sul podio - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Se Fossi Te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistare una media di 3. iltempo.it
Boom La ruota ma Se fossi te vince e schiaccia Canale 5: gli ascolti - Rai 1 vince la prima serata con ottimi numeri per Se fossi te ma La ruota della fortuna è ancora da record Gerry Scotti continua a macinare record su record con La ruota della fortuna, anche la puntat ... ultimenotizieflash.com
Ascolti tv, vince 'Se fossi te' su Rai1 - La fiction 'Se fossi te', in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3. msn.com
Se Fossi Te chiude in bellezza con ottimi ascolti tv. L’ultima puntata registra più di 3 milioni di telespettatori con il 20,8% di share. Un risultato eccezionale, visto il periodo di fine anno. Marco Bocci e Laura Chiatti hanno regalato al pubblico una bellissima sto - facebook.com facebook
#AscoltiTv, #SeFossiTe domina in prima serata, flop per Canale 5: Benigni-Troisi sul podio, ottimo #CashOrTrash La miniserie di Rai1 mantiene il primato negli ascolti tv e batte Mediaset con il film su Ennio Doris. (di Matteo Posci) x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.