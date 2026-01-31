NEVERNEVERGREEN | a Roma una serata omaggio alle canzoni nascoste di Luigi Tenco

A Roma, ieri sera, si è svolta una serata dedicata alle canzoni meno conosciute di Luigi Tenco. L’evento ha raccolto appassionati e curiosi, desiderosi di scoprire brani che di solito rimangono nell’ombra. La musica ha preso il sopravvento, portando il pubblico in un viaggio tra pezzi ironici, intimi e anche sociali, spesso dimenticati dai più. Una serata diversa, che ha fatto riscoprire un lato nascosto del cantautore genovese.

Una notte per ascoltare ciò che di solito resta fuori dai riflettori: le canzoni meno note, più ironiche, più intime e persino più "sociali" di Luigi Tenco. Venerdì 6 febbraio alle ore 21, nel teatrino dell'Antica Stamperia Rubattino (quartiere Testaccio), torna "Nevernevergreen", il format ideato e curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus. Dopo la serata inaugurale dello scorso dicembre dedicata alle "canzoni sconosciute" di Francesco De Gregori, il progetto prosegue con un appuntamento che promette di far riscoprire un Tenco diverso da quello raccontato per decenni solo attraverso i brani più celebri.

