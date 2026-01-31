Napoli un esterno di difesa dopo l’infortunio di Di Lorenzo Un nome in cima alla lista

Il Napoli si muove sul mercato alla ricerca di un difensore esterno dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. La società sta valutando alcune opzioni e potrebbe decidere di puntare subito su un nome che possa coprire la fascia destra. La priorità ora è trovare un sostituto affidabile, anche se le mosse ufficiali non sono ancora state fatte. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi.

Il mercato del Napoli potrebbe riservare un colpo di scena inatteso nelle ultime battute. Dopo l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo, punto fermo della fascia destra azzurra, la dirigenza partenopea starebbe valutando un possibile cambio di strategia, rivedendo le priorità iniziali che portavano verso un rinforzo offensivo. L’assenza del capitano, infatti, ha acceso un campanello d’allarme nello staff tecnico, spingendo il club a riflettere sull’opportunità di intervenire subito nel reparto difensivo. In quest’ottica, il Napoli potrebbe decidere di puntare su un terzino destro, garantendo così maggiori alternative e coperture in una fase delicata della stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Di Lorenzo Infortunio

Con l’operazione Giovane prossima alla conclusione, il Napoli si prepara alla fase finale del mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Di Lorenzo Infortunio

Argomenti discussi: Napoli, caccia a un esterno: tutti i nomi sul taccuino di Manna; Napoli, ecco l'esterno che serviva a Conte | Una freccia sulla fascia destra: la Serie A la conosce benissimo; Napoli su Martin Terrier: quella volta che segnò un gol di scorpione. VIDEO; Napoli-Roma, sfida di mercato per Sulemana: perché vogliono l'esterno in uscita dall'Atalanta, prezzo e formula.

Napoli a caccia di un esterno: uno può arrivare subito in un caso, poi altre 4 opzioniCome anticipato nella mattinata odierna da TMW, il Napoli è a caccia di un esterno d'attacco e i radar avrebbero rilevato il nome di Armand. tuttomercatoweb.com

Il Napoli prenderà un altro esterno offensivo: Manna diviso tra Sancho, Maldini e BogaIl calciomercato del Napoli passa da Manna e da un altro esterno: dopo la cessione di Lang e l'assenza di Neres, spuntano alcuni nomi. ilnapolista.it

49’ Gutierrez! Raddoppio Napoli: l’esterno azzurro si accentra dalla destra e con un mancino a giro batte De Gea #NapoliFiorentina 2-0 x.com

Spazio Napoli. . Napoli arrivato al Maradona per il match contro la Fiorentina: accoglienza timida e tranquilla per la squadra all'esterno dello stadio #sscnapoli #tifosinapoli #calcionapoli #napolifiorentina - facebook.com facebook