Napoli dopo un anno si cerca ancora il sostituto di Kvara | uno è il nome che mette tutti d’accordo Conte compreso

Dopo un anno, il Napoli continua a cercare un sostituto per Kvara, figura chiave della squadra. Tra i nomi in circolazione, uno si distingue come il candidato più adatto, condividendo anche l’approvazione di Antonio Conte. La società monitora con attenzione il mercato, alla ricerca di un attaccante in grado di rafforzare il reparto offensivo e colmare il vuoto lasciato dalla partenza del giocatore.

Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di un rinforzo in attacco capace di colmare un vuoto che, ad oggi, resta evidente. Le parole di Giovanni Manna sono state piuttosto chiare: il sostituto di Kvaratskhelia non è stato ancora trovato. Un’ammissione importante, che fotografa una situazione ancora in evoluzione. Tra le scommesse fatte dal . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Addio Napoli, finisce come con Kvara: Conte chiede il sostituto subito

Leggi anche: Conte sapeva che il secondo anno, soprattutto dopo uno scudetto, è sempre difficile. A Napoli lo è ancor di più (Gazzetta)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gabbiadini, ex Napoli, dopo due anni e mezzo lascia l'Al Nasr, i saluti del calciatore; Conte festeggia dopo Cremonese-Napoli: Un anno bellissimo, stiamo affrontando i problemi da uomini coraggiosi; Napoli, il Comune ricompra il «ponte sul nulla» dopo 43 anni: sarà completato; Napoli, perde tre dita per i botti, dopo le dimissioni si ferisce di nuovo.

Napoli, fine anno da grande: la vittoria di Cremona rilancia Conte e prepara la sfida con la Lazio - Il Napoli ha approcciato il match con intensità e concentrazione, trovando il vantaggio già al 13’ grazie a Rasmus Højlund. mondonapoli.it