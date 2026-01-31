Napoli-Fiorentina striscione in curva B | Terre di vulcani di sole e di mare Che il sud Italia torni a brillare

Prima di Napoli-Fiorentina, i tifosi della curva B hanno esposto uno striscione con scritto: «Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare». La frase invita a rinnovare l’orgoglio e la vitalità della regione, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo. La curva ha voluto mandare un messaggio forte, sperando che il calcio possa rappresentare anche un segno di rinascita per il sud.

«Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare» recita lo striscione esposto dalla Curva B prima di Napoli-Fiorentina, match della 23esima giornata di Serie A iniziato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Fiorentina, Conte: «Lukaku? Ha giocato solo 19 minuti. Speriamo di recuperare qualcuno» In uno stadio di Fuorigrotta non da tutto esaurito come al solito, le curve non fanno mancare l'affetto e il sostegno alla squadra di Antonio Conte, che sicuramente non sta vivendo un momento facile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Fiorentina, striscione in curva B: «Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare» Approfondimenti su Napoli Fiorentina Inter Milan, Curva Sud rossonera furiosa: la Procura vieta il loro striscione per il derby! Il motivo Fiorentina: Curva Fiesole attacca i calciatori viola con uno striscione appeso ai cancelli del Franchi. “Ultimo avvertimento” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, lo striscione della Curva B: Ma quale aritmetica, siamo in netta superiorità numerica; Napoli–Chelsea 2-3: una notte europea vissuta col cuore, finita in silenzio; Napoli e Lazio, verso il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie; Lucio ex uomo: prima di Napoli-Chelsea striscione al Maradona per Spalletti. Napoli-Fiorentina, striscione in curva B: «Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare»«Terre di vulcani, di sole e di mare. Che il sud Italia torni a brillare» recita lo striscione esposto dalla Curva B prima di ... msn.com Live Napoli-Fiorentina 1-0, ancora Vergara: Hojlund sfiora il raddoppioL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto - facebook.com facebook #Napoli 1-0 #Fiorentina : Antonio Vergara! #NapoliFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.