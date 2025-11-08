Fiorentina | Curva Fiesole attacca i calciatori viola con uno striscione appeso ai cancelli del Franchi Ultimo avvertimento

"Senza mister non avete più scusanti. Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". In rosso l'aggiunta: "Last warning", ossia "ultimo avvertimento". Alla vigilia della sfida salvezza di Marassi contro il Genoa prosegue la contestazione dei tifosi della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Curva Fiesole attacca i calciatori viola con uno striscione appeso ai cancelli del Franchi. “Ultimo avvertimento”

