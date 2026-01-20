Quanti minuti ha Lukaku nelle gambe | le parole di Conte

Romelu Lukaku ha recuperato dalle recenti problematiche fisiche e si prepara a scendere in campo con il Napoli. Le parole di Antonio Conte forniscono chiarimenti sulla sua condizione e sul tempo di gioco che può offrire. In un contesto segnato da infortuni, questa notizia rappresenta un elemento positivo per la squadra e i tifosi, in vista della trasferta di Champions League contro il Copenaghen.

Tra le tante notizie negative a livello di infortuni, c'è finalmente anche una nota lieta nel Napoli che affronta la trasferta di Champions League in Danimarca contro il Copenaghen. Romelu Lukaku, infatti, torna a disposizione dopo un lungo infortunio. Un rientro importante dal punto di vista sia.🔗 Leggi su Napolitoday.it Supercoppa, Conte: "Vogliamo dare tutto. Lukaku? Non ha minuti nelle gambe"In vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, il Napoli si presenta con grande determinazione e voglia di riscatto. Conte in conferenza prima del Milan: "Lobotka è pronto per giocare. Lukaku non ha minuti nelle gambe"Prima del match tra Napoli e Milan, Antonio Conte ha aggiornato sui disponibili: Lobotka è pronto a scendere in campo, mentre Lukaku necessita di più tempo per riacquistare la forma. Napoli, Conte: "Lukaku? Non so quanti minuti ha. Infortuni? Cerchiamo di onorare la maglia" Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha avuto modo di esprimersi in conferenza stampa sulla prossima partita contro il Copenaghen. Conte a Sky: "Infortuni Non sono i campi. Lukaku Non so quanti minuti abbia…"

