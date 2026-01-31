Il Napoli vince 2-1 contro la Fiorentina al Maradona e conquista tre punti importanti per risollevare un gennaio difficile. Vergara e Gutierrez segnano un gol per parte nel primo tempo, permettendo ai partenopei di mettere in cassaforte la vittoria. La serata si chiude con il Napoli che si prepara al prossimo impegno con più fiducia.

Un gol per tempo, per riprendersi i 3 punti e chiudere al meglio un gennaio da incubo. Il Napoli batte la Fiorentina al Maradona nella serata in cui si abbatte l'ennesima pessima notizia: l'infortunio al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo che, con ogni probabilità, lascerà i suoi compagni per un bel po'. Apre la sfida il solito Vergara: il 23enne azzurro al secondo gol di fila dopo quello al Chelsea, s'infila tra le maglie viola e fredda De Gea per il vantaggio con il suo sinistro. Un Napoli che può anche raddoppiare ma che si ferma sulla linea di porta con Hojlund, mentre dall'altra parte è Meret a salvare il risultato due volte su Piccoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Fiorentina 2-1: Vergara e Gutierrez regalano tre punti a Conte

