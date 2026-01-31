Napoli-Fiorentina 0-0 Conte con gli uomini contati ma c’è Gutierrez sulla destra LIVE

I tifosi del Napoli devono accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina. La partita si è giocata al Maradona alle 18, con i partenopei che hanno schierato una formazione con diversi uomini contati, ma hanno comunque trovato Gutierrez impiegato sulla destra. La sfida, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, è stata trasmessa solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina.

