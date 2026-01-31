Napoli-Fiorentina 1-0 Vergara è l’uomo del momento altro gol e vantaggio azzurro LIVE

Il Napoli vince 1-0 contro la Fiorentina al Maradona. Vergara segna il gol decisivo e porta avanti i partenopei nella partita della ventitreesima giornata di Serie A. Il match si gioca alle 18 e si può seguire solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Questa sera il Napoli batte la Fiorentina 1-0 al Maradona.

