Napoli-Fiorentina 1-0 Vergara è l’uomo del momento altro gole e vantaggio azzurro LIVE

Questa sera il Napoli batte la Fiorentina 1-0 al Maradona. Vergara segna il gol decisivo e si prende i riflettori. La partita è iniziata alle 18 e si può seguire solo su Dazn. I tifosi azzurri sperano in altre vittorie simili per mantenere la corsa in campionato.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Alle 18 si gioca Napoli-Fiorentina.

Napoli-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Vergara sblocca la partitaLa diretta live di Napoli-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live Napoli-Fiorentina 0-0, inizia il match del MaradonaL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

Napoli arrivato al Maradona per il match contro la Fiorentina: accoglienza timida e tranquilla per la squadra all'esterno dello stadio #sscnapoli #tifosinapoli #calcionapoli #napolifiorentina - facebook.com facebook