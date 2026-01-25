Nel match della 22ª giornata di Serie A, Napoli e Juventus si confrontano senza reti. Al 18°, Thuram colpisce una traversa clamorosa. La sfida si svolge con entrambe le squadre che presentano formazioni ridotte, nonostante un recupero importante per Napoli. La partita si mantiene equilibrata, offrendo un risultato ancora aperto e incerto.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli 0-0, traversa clamorosa colpita da Thuram al diciottesimo minuto (LIVE)

Leggi anche: Napoli-Juve 1-0, Hojlund porta avanti gli azzurri al settimo minuto (LIVE)

Leggi anche: Europa League, Rangers Roma LIVE 0-2: che occasione per Celik! Traversa clamorosa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juve-Napoli, sulla scacchiera di Spalletti e Conte; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Live Juventus-Napoli 0-0, si parte all'Allianz Stadium: Meret titolareIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juve-Napoli 0-0, confermato Gutierrez e ritorna Meret (LIVE)Il Napoli di Conte affronta la Juventus nel match delle 18 di domenica. Conte con scelte obbligate ma ritorna Meret dopo l’infortunio ... ilnapolista.it

Manna: " #Juve- #Napoli per Juanlu Sanchez Ci piace e l'abbiamo trattato. Abbiamo la rosa ai minimi storici, ma operiamo in difficoltà" x.com

Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook