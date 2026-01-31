Napoli-Fiorentina 1-0 doppia occasione viola e Di Lorenzo costretto ad uscire LIVE

Questa sera al Maradona il Napoli batte 1-0 la Fiorentina in un match deciso da un singolo gol. La Fiorentina ha avuto due occasioni per pareggiare, ma il risultato resta invariato. Durante la partita, Di Lorenzo si è infortunato ed è stato costretto ad uscire dal campo. La sfida, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, si è giocata alle 18 e si è potuta vedere solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Fiorentina 1-0, doppia occasione viola e Di Lorenzo costretto ad uscire (LIVE) Approfondimenti su Napoli Fiorentina DIRETTA / Atalanta-Fiorentina 0-0, doppia occasione viola Fiorentina-Milan Primavera 1-1: occasione per i viola con Kone | LIVE NEWS La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: gol e highlights | Conference League Ultime notizie su Napoli Fiorentina Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, il match preview; Napoli-Fiorentina pronostico e quote, la chicca dell'esperto; Napoli-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Fiorentina Serie A, l’arbitro è La Penna: statistiche e precedenti. Live Napoli-Fiorentina 1-0, ancora Vergara: Hojlund sfiora il raddoppioL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it LIVE Napoli-Fiorentina 1-0 Serie A 2025/2026: Gutierrez pericolo violaSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. "Ho valutato con la squadra la gara con il Chelsea, che secondo me è stata molto, molto positiva. Non siamo stati premiati alla luce dello sforzo fatto - facebook.com facebook #Napoli 1-0 #Fiorentina : Antonio Vergara! #NapoliFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.